Droga in macchina e a casa. Finisce ai domiciliari per spaccio

Trovato con mezzo etto di cocaina, è finito in manette un albanese residente a Porto Recanati. L’altra sera gli agenti della Squadra mobile di Ancona hanno fatto alcuni controlli antidroga nella cittadina costiera. Hanno fermato dunque un’auto con a bordo Fatjon Canka. Da una perquisizione, sarebbe saltato fuori un piccolo quantitativo di droga. A quel punto però gli agenti hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione, e lì avrebbero trovato il resto della sostanza stupefacente: in tutto mezzo etto di cocaina. Come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Francesco Carusi, l’albanese è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà nei prossimi giorni in tribunale. L’indagato ha nominato come difensore l’avvocato Gabriele Galeazzi di Ancona. In aula, Canka potrà respingere le accuse e dare una propria versione in merito al possesso della sostanza illecita.

A quanto sembra, l’uomo non ha precedenti per questo reato e da anni vive tranquillo a Porto Recanati lavorando come operaio. Le indagini da parte della polizia intanto proseguiranno per chiarire da dove arrivasse e a chi fosse destinata la droga, anche grazie ad altri elementi acquisiti nel corso del controllo. Alle operazioni hanno dato supporto anche gli agenti della Squadra mobile di Macerata. L’arresto rientra in una serie di accertamenti legati alla repressione della diffusione della cocaina, piaga purtroppo in crescita in particolare, ma non solo, lungo la costa.