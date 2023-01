Droga in tasca e negli slip: 25enne patteggia

di Paola Pagnanelli

Trovato con 177 grammi tra hashish e marijuana, un 25enne civitanovese ha patteggiato un anno e quattro mesi di pena ed è tornato in libertà, ma dovrà lavorare per sei mesi a favore della collettività. L’arresto è stato eseguito nel tardo pomeriggio di mercoledì, da parte degli agenti del commissariato. Intorno alle 18.30 la pattuglia che era in largo Pablo Neruda ha fermato un’auto con a bordo Luca Rossi e un altro ragazzo. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, i due giovani sono apparsi subito molto nervosi, insospettendo i poliziotti. Gli agenti hanno trovato subito uno spinello a Rossi, e così hanno deciso di accompagnarlo in commissariato per qualche approfondimento in più. Con la perquisizione dell’auto, nel vano dello sportello dal lato passeggero hanno trovato un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Nella consolle vicino al freno a mano c’era un quantitativo di hashish. Addosso al ragazzo poi sono stati trovati altri sacchetti in plastica, uno nell’elastico dei pantaloni della tuta, un altro negli slip, contenenti altro hashish e marijuana. A quel punto la perquisizione si è estesa anche a casa del civitanovese, e così in una scatola metallica sopra alla scrivania della sua camera è stato sequestrato un altro sacchetto con dentro lo stupefacente. In totale, gli agenti hanno recuperato 107 grammi di hashish e 77 di marijuana. E il 25enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio. Ieri mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima, davanti al giudice Federico Simonelli in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, Rossi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito alla droga trovata addosso a lui e nella sua casa, poi ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a un anno e quattro mesi di reclusione e 6mila euro di multa. Il beneficio della sospensione condizionale è stato però subordinato al fatto che il giovane faccia per sei mesi dei lavori di pubblica utilità, un’attività di volontariato a beneficio della collettività. Dopo aver completato questo passaggio, potrà voltare pagina con la vicenda. L’arresto rientra tra i servizi dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, disposti dal questore Vincenzo Trombadore, in relazione alle specifiche tematiche trattate in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.