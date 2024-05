"Droga, minori e criminalità", premiato Pignataro

Antonio Pignataro, ex questore di Macerata, attuale dirigente generale di polizia di Stato e consulente alla Presidenza del Consiglio dipartimento politiche antidroga, è stato premiato durante il convegno organizzato dall’associazione "Mai più violenza infinita" dal titolo "Droga, minori e criminalità: analisi del fenomeno". Nel corso del convegno, che ha visto gli interventi di numerosi esperti del settore della criminalità collegata alla droga, è stata premiata insieme a Pignataro, in riconoscimento del loro straordinario servizio pubblico, la loro dedizione alla lotta contro il consumo di droghe tra i giovani per i quali è stata espressa la più profonda gratitudine e ammirazione, anche la deputata Chiara Colosimo. Per Pignataro si tratta dell’ennesimo riconoscimento per il suo impegno come "unicum nazionale" per la sua lotta contro lo spaccio di droghe e in modo particolare contro la cannabis light che ha originato la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30 maggio 2019, che ha decretato la fine dei contrasti giurisprudenziali relativi ai negozi di "Cannabis light".