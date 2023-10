Droga nascosta in casa. Dai domiciliari finisce in carcere

Dai domiciliari finisce in carcere il 22enne Riccardo Pistola, arrestato prima per la droga nascosta in un casolare a Civitanova, poi perché evaso dai domiciliari a Treia, e infine denunciato per una scorta di hashish nascosta in casa. Sabato i carabinieri di Treia hanno notificato al ragazzo l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo era stato arrestato il 12 ottobre a Civitanova, dopo che in bed and breakfast erano stati trovati due chili e mezzo di hashish. Messo ai domiciliari, giovedì pomeriggio il 22enne era andato con il padre a Civitanova, e al rientro a Treia aveva trovato ad attenderlo i carabinieri, che lo avevano arrestato per evasione; per questo, aveva poi patteggiato otto mesi. Si è aggiunta infine anche la denuncia dei carabinieri di Apiro. Durante un controllo di routine alle persone che sono ai domiciliari, hanno trovato 38 grammi di hashish nascosti in un cuscino della camera del ragazzo. La segnalazione di questo episodio ha portato all’aggravamento della misura cautelare, e ora Pistola è in carcere a Montacuto.