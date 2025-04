Droga nascosta in casa. Denunciati

Nascondevano droga in casa. Due fratelli di Montecassiano sono finiti nei guai, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due giovani, di 27 e 24 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e hanno trovato 50 grammi di hashish suddivisi in due confezioni, altri 11 grammi nascosta nella giacca di uno dei due e 2 involucri di cellophane contenenti 18 grammi di marijuana.

Tutta la droga è stata sequestrata e assunta in carico, in attesa di versamento all’ufficio corpi di reato. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato all’autorità giudiziaria i due ragazzi. Quest’operazione rientra nell’impegno costante delle forze dell’ordine per il contrasto alla diffusione di sostanze sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nella comunità.

Continua il giro di vite in un’ottica di prevenzione e repressione dell’uso di droga tra giovani e giovanissimi, per garantire la sicurezza sul territorio. Non è la prima volta che due fratelli finiscono sotto la lente dell’Arma; nel 2022 due fratelli di Tolentino erano stati arrestati per spaccio di marijuana e hashish.