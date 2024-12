Droga nascosta in macchina: due arrestati

A due residenti nel comune di Cingoli, un 25enne di nazionalità ucraina e un italiano di 19 anni originario dell’Albania, tratti in arresto e già gravati da precedenti di polizia, i carabinieri di Cingoli hanno sequestrato cinque e due panetti di hashish per un peso complessivo di 715 grammi. Questo è stato il risultato dell’operazione effettuata dai militari impegnati nelle attività di controllo del territorio, in costante operatività oltreché per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche per una vigilanza finalizzata a impedire l’esecuzione dei furti ai danni di abitazioni. L’intervento dei carabinieri è scattato tra il tardo pomeriggio e la serata: una pattuglia, durante un normale servizio di vigilanza sulla zona, lungo la strada situata tra la località Grottaccia di Cingoli e il confinante comprensorio del comune di Treia, ha notato un’auto di tipo utilitaria il cui conducente, resosi conto della presenza del mezzo dei militari, ha cambiato repentinamente il senso di marcia.

La macchina, guidata dall’ucraino e subito bloccata, è stata sottoposta a un accurato controllo. Durante la perquisizione estesa ai due giovani e al veicolo, sotto il sedile anteriore destro di esso i militari hanno rinvenuto due involucri, contenenti rispettivamente i panetti di hashish. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e i due giovani sono stati arrestati. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati condotti nella casa circondariale di Ancona, ove si trovano ristretti e a disposizione della competente Autorità giudiziaria. Nella stessa zona e quasi una settimana fa, i carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata avevano arrestato un 52enne residente a Roma: nell’auto da lui condotta, erano stati trovati 75 panetti di hashish del peso totale di 14,21 chili e un involucro con 503,96 grammi di marijuana. Al romano erano stati sequestrati anche euro falsi in banconote di vario taglio, per un importo di 725 euro.