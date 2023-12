Droga nascosta nel garage: 32enne patteggia due anni

Trovato con un chilo di droga in casa, ha patteggiato due anni di reclusione il civitanovese 32enne Giampaolo Carpineti. A fermarlo, il 13 ottobre scorso, era stata la polizia. Nel corso di alcune indagini, gli agenti del commissariato, su delega della procura, avevano fatto una perquisizione in casa dell’uomo, un corriere senza precedenti penali di alcun genere, alla ricerca in particolare di alcuni documenti che avrebbero dovuto confermare i sospetti degli inquirenti. Il civitanovese era ritenuto un consumatore di stupefacenti, e le indagini riguardavano la modalità particolare con cui si sarebbe procurato le sostanze. E invece, nel garage e anche nell’auto del 36enne erano stati trovati e sequestrati 881 grammi di hashish già diviso in dosi e 127 grammi di marijuana, oltre a seimila euro in contanti, sequestrati anche questi perché ritenuti il ricavato della sua attività illecita.

Di fronte a quel quantitativo di hashish e marijuana, per lui erano scattati subito gli arresti domiciliari. Nell’operazione era stata coinvolta anche la Guardia di finanza, che aveva collaborato con il cane antidroga, e la polizia postale. Dopo la convalida dell’arresto, il civitanovese era rimasto ai domiciliari con il permesso però di andare a lavorare. Ieri mattina la vicenda è finita all’esame del giudice dell’udienza preliminare Daniela Bellesi, in tribunale a Macerata. L’avvocato difensore Massimo Di Bonaventura aveva già concordato con la procura di patteggiare la pena di due anni di reclusione, e così ieri il 32enne ha chiuso la sua vicenda giudiziaria.