Droga nei pacchi in magazzino, scovati 41 chili

di Lorena Cellini

Si faceva spedire la marijuana tramite corriere, ma il naso del cane antidroga della guardia di finanza ha intercettato il pacco ed è finito nei guai un quarantenne di Campofilone, titolare di una Srls attiva nel settore delle coltivazioni. E’ stato denunciato a piede libero dalle fiamme gialle della Compagnia di Civitanova, diretta dal capitano Tiziano Padua. I suoi agenti hanno intercettato 41 chilogrammi di marijuana nel magazzino di un’impresa di spedizione. Era contenuta in tre colli che, durante l’ispezione, sono stati insistentemente segnalati dal cane antidroga in forza al reparto. Una operazione inserita nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ancora più potenziati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La guardia di finanza di Civitanova ha quindi eseguito verifiche presso i magazzini di alcune società di spedizione della città. In particolare, con l’aiuto delle unità cinofile, le fiamme gialle hanno sottoposto a un controllo sommario esterno i colli dei beni giacenti nell’hub e in attesa di essere consegnati ai destinatari. Nel corso di uno degli interventi, in seguito all’insistente segnalazione da parte del cane antidroga, sono stati isolati tre colli e, ritenendo che potessero contenere sostanze stupefacenti, previa autorizzazione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, sono stati aperti e ispezionati. Al loro interno sono stati trovati i 41 chilogrammi di marijuana, e sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Alla luce di quanto emerso, il destinatario dei plichi è stato identificato e segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata. E’ originario di Campofilone e lì gestisce una azienda che opera nel ramo delle coltivazioni. Non è la prima volta che la guardia di finanza di Civitanova esegue controlli nei magazzini di aziende di spedizione, dove anche in passato sono stati intercettati pacchi contenenti droga, che viaggia anche attraverso questi percorsi.