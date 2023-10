Droga nell’auto: 20enne denunciato

Stava girando per Porto Recanati, fino a quando è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno perquisito, trovandogli dell’hashish in tasca. A quel punto è stata passata al setaccio pure la sua auto, e là dentro sono stati rinvenuti oltre 20 grammi di droga. Per questo un 20enne senegalese, residente a Tolentino, è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. E’ l’esito dei controlli svolti, venerdì sera, dai carabinieri della caserma di Porto Recanati. A tarda ora, il giovane è stato fermato da una pattuglia mentre passeggiava per la città. Così, dopo che i militari hanno frugato nelle tasche dei suoi pantaloni, è spuntata fuori una piccola quantità di hashish. Non soddisfatti, i carabinieri hanno perquisito la sua auto. E proprio all’interno del mezzo sono stati trovati altri 25 grammi della stessa sostanza, oltre a un bilancino di precisione e la somma di 570 euro, che secondo gli investigatori sarebbe provento di spaccio. Le indagini dei militari si stanno ora concentrando sul telefono in uso al giovane e poi sequestrato, per cercare di ricostruire la sua rete di clienti e assuntori. Stando sempre ai loro accertamenti, il 20enne avrebbe scelto come base per la propria attività illegale il parcheggio del supermercato Lidl, tra Porto Recanati e Loreto.

Invece nella stessa serata, a Potenza Picena, i carabinieri della locale stazione hanno pizzicato un 20enne, residente in città, che aveva con sé una piccola dose di hashish per uso personale. Per il giovane, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Macerata perché assuntore di stupefacenti.

g. g.