Droga nelle siepi vicino alla discoteca

Un panetto di hashish è saltato fuori vicino a una discoteca a Matelica.

A trovarlo sono stati i carabinieri. Giovedì sera i militari della stazione di Matelica, del Nucleo operativo della Compagnia di Camerino e del Nucleo cinofili di Pesaro, arrivato con i cani antidroga, hanno messo in atto un servizio specifico mirato di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Così hanno trovato un panetto di hashish intero, e un altro quantitativo già suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato.

Grazia al fiuto di Kevin, uno splendido pastore tedesco di quattro anni in forza al Nucleo cinofili, la sostanza è stata rintracciata nei giardini della discoteca matelicese, nascosta in mezzo alle siepi.

In seguito i controlli sono stati estesi ai vari locali di Matelica. Nell’operazione sono stati coinvolti dieci militari, e due cani antidroga con i rispettivi conduttori, cani impiegati unitamente ai loro conduttori. Numerose le persone e i mezzi sottoposti ai controlli dai militari dell’Arma, che continuano incessantemente la loro attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti in modo particolare vicino ai punti di maggiore aggregazione dei giovanissimi: pub, discoteche, bar, istituti scolastici.

Del sequestro della sostanza è stata subito informata la procura di Macerata.

Il panetto di hashish è stato sequestrato per la successiva distruzione.

Le indagini sono in corso per risalire a chi possa aver nascosto la sostanza illecita nei pressi del locale, magari con l’obiettivo di fare affari con i giovani frequentatori della discoteca.

Paola Pagnanelli