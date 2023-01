Droga a Tolentino, spacciavano sul territorio usando i social

Tolentino (Macerata), 12 gennaio 2023 – Contatti sui social, Instagram, Whatsapp e Messenger, per organizzare gli scambi. E un bonifico bancario in Spagna, utilizzando le generalità della nonna, per saldare un debito. Sono alcuni degli elementi emersi a conclusione delle indagini preliminari, per spaccio di stupefacenti in concorso, svolte dalla Compagnia dei carabinieri di Tolentino sotto la direzione della Procura di Macerata.

Il maggiore Giulia Maggi, al comando della Compagnia di Tolentino

Un "bazar" della droga, tra Mdma, hashish, funghi, oppio, marijuana, con clienti di varie età e un giro d’affari di migliaia d’euro, secondo gli inquirenti. Due gli indagati, un 36enne di Urbisaglia e un 35enne di Macerata.

Almeno quindici i consumatori, tra i 25 e i 55 anni. Il 36enne, nell’agosto 2021, era stato trovato in possesso di circa 250 grammi di hashish (in 12 involucri di diverso peso), più di 40 grammi di Mdma in dosi già confezionate, funghi allucinogeni e 8 pezzi di oppio del peso di circa 50 grammi. Nel capanno perquisito all’epoca era stata rinvenuta anche una piccola serra con sei piante di marijuana alte più di un metro e bottiglie di fertilizzante.

A seguito dell’arresto, i militari dell’aliquota operativa avevano chiesto al pm l’analisi forense del telefono in uso (per poter risalire al canale di approvvigionamento della sostanza). Da qui i carabinieri sono risaliti al 35enne maceratese quale potenziale fornitore del primo. A seguito di una perquisizione, questi era stato effettivamente trovato in possesso di 200 grammi di hashish.

E anche lui, lo scorso febbraio, era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. E anche in questo caso l’analisi forense del telefono è stata foriera di ulteriori riscontri, per numerosi contatti con soggetti dediti all’uso di stupefacenti avvenuti soprattutto con le applicazioni social.

Un consistente numero di messaggi sarebbe servito infatti per organizzare incontri finalizzati alla cessione o avrebbe fatto riferimento alla necessità di rientrare di crediti per cessioni già avvenute (come il bonifico in Spagna col nome della nonna).

Le indagini, comprendenti quindi accertamenti sui social e sul territorio, testimonianze, riconoscimenti fotografici e servizi di osservazione, hanno permesso all’Arma di ricostruire l’attività di spaccio da parte dei due indagati, in particolare tra il 2019 e il 2022, con cessioni ad almeno 15 consumatori di droga. I due indagati, dovranno rispondere in sede processuale del reato di spaccio.

Al maceratese sono contestate numerose cessioni di eroina, cocaina, hashish e marijuana, mentre al 36enne di Urbisaglia cessioni di cannabinoidi, ketamina, Mdma, con un giro di affari di migliaia di euro.