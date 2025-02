Macerata, espulso e rimpatriato in Egitto un 25enne accusato di spaccio

Macerata, 4 febbraio 2025 - Espulso e rimpatriato in Egitto un cittadino accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri, personale specializzato nei servizi di scorta della questura di Macerata ha accompagnato coattivamente alla frontiera di Roma Fiumicino un cittadino egiziano venticinquenne, successivamente imbarcato su un volo diretto in Egitto.

Provvedimenti di espulsione e respingimento

In esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello mercoledì scorso, con decreto di esecuzione disposto dal questore Gianpaolo Patruno, lo straniero ha tentato tramite il proprio difensore di richiedere asilo politico. La commissione territoriale di Ancona ha respinto l'istanza venerdì per "manifesta infondatezza".

Revoca del permesso di soggiorno e rimpatrio

In passato il giovane, che era già stato in carcere e aveva scontato una parte della pena, era in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tuttavia, a seguito di ulteriori gravi reati in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il permesso era stato revocato. Pertanto, non avendo più titolo per permanere in Italia, è stato rimpatriato in Egitto.

Controlli e operazioni sul territorio

Tre cittadini stranieri irregolari sono stati fermati e espulsi recentemente in provincia di Macerata. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio per prevenire reati e reprimere l'immigrazione clandestina, la Questura di Macerata ha condotto operazioni che hanno portato al rintraccio di tre extracomunitari, con conseguenti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Sono stati adottati dal prefetto Fusiello.

Queste operazioni evidenziano l'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta contro l'immigrazione clandestina e la tutela della sicurezza pubblica. «La collaborazione tra Questura, carabinieri e le altre forze di polizia continua a garantire un monitoraggio efficace del territorio, contribuendo a mantenere l'ordine e la legalità», viene sottolineato.

Continua il controllo sul territorio per prevenire e contrastare questo fenomeno.