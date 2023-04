Cocaina e hashish: un arresto e una denuncia a Tolentino e Civitanova

Civitanova Marche (Macerata), 19 aprile 2023 – E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di un primo dispositivo messo in azione nei pressi della stazione ferroviaria di Civitanova, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un giovane italiano, insistentemente segnalato dal cane antidroga “Hanima”.

Il 20enne in questione è stato trovato in possesso di 54 grammi di hashish e di 320 euro in contanti, ritenuti proventi del reato di spaccio e, pertanto, sottoposti a sequestro, unitamente alla sostanza stupefacente, in quanto non adeguatamente giustificati sulla base dell’assenza di redditi dichiarati, come rilevato alle banche dati in uso al Corpo. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Con un secondo dispositivo di intervento, le Fiamme Gialle civitanovesi, sulla base di circostanziati elementi informativi acquisiti nel corso di ulteriori indagini, hanno perquisito una casa a Tolentino, ritenuta essere frequentato “hub” di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, in particolare 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Il pusher che viveva nell’abitazione, un uomo di nazionalità senegalese, è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Macerata, è stato posto agli arresti domiciliari.