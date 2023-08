Droga tra la costa e l’entroterra, tutti assolti: i fatti sono prescritti

Erano stati condannati con l’accusa di aver aver aperto un canale di spaccio di cocaina e hashish tra la costa e l’entroterra. Ma i fatti risalgono a dieci anni fa, si sono prescritti e ora gli imputati sono stati tutti assolti. Imputati erano il calciatore residente a Treia Eduard Xhafa, il tolentinate Riccardo Silvestri, i fratelli Domenico, Cataldo e Antonio Cicciù, residenti a Porto Potenza e Civitanova. Con loro erano accusati altri ragazzi di Tolentino, che però avevano patteggiato o scelto l’abbreviato. L’indagine era partita da Tolentino, dopo il sequestro di un chilo di hashish. I fratelli Cicciù in un primo momento erano imputati anche di sequestro di persona e minacce, per un episodio del settembre 2014: dopo un incidente lungo la statale Adriatica, avrebbero inseguito, bloccato e picchiato l’automobilista coinvolto, filmando la scena. Quanto a Silvestri, infine, era sotto processo anche per il furto del bancomat di un’anziana, usato per prelevare 2.400 euro, fatto avvenuto a ottobre del 2014 a Tolentino. In primo grado, la corte aveva assolto i Cicciù dall’accusa di lesioni. Per il reato di spaccio, Domenico e Cataldo Cicciù (difesi dall’avvocato Simone Santoro) erano stati condannati a due anni e nove mesi, e Xhafa (difeso dall’avvocato Vando Scheggia) a dieci mesi di reclusione. E infine a Silvestri (assistito dall’avvocato Alessandro Marcolini, nella foto) erano state inflitte le pene di due anni e tre mesi per spaccio, e di un anno e due mesi per il furto del banco.

I quattro hanno fatto appello, e nei giorni scorsi la corte di Ancona ha reso nota la sentenza: considerano l’ipotesi meno grave di spaccio, i reati sono prescritti e tutti gli imputati sono stati prosciolti. Per quanto riguarda il furto del bancomat, Silvestri ha anche fatto valere di aver risarcito la parte offesa, che poi ha ritirato la querela: in questo caso dunque il reato è diventato improcedibile.

p. p.