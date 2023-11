Droga, ubriachi e furti. Un arresto e 5 denunce

Quattro multe per gli esercizi pubblici, un arresto e cinque denunce nello scorso fine settimana. La Compagnia carabinieri di Macerata, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale, ha messo in campo una serie di controlli mirati. Sei pattuglie, due unità con i cani antidroga di Pesaro e una pattuglia del Nas di Ancona nel solo fine settimana hanno controllato 93 persone e 85 veicoli e ispezionato tre esercizi pubblici.

I carabinieri del Nas hanno rilevato, in due dei locali controllati, violazioni riguardanti la mancata tracciabilità degli alimenti, l’inosservanza delle procedure Haccp, e la mancata esposizione delle sostanze allergeniche e sono scattate sanzioni per un totale di 9mila euro. Per entrambi i locali, a seguito di gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, è stata inoltrata anche una segnalazione all’Ast. Sono tre le persone pizzicate ubriache al volante, durante i controlli tra sabato e domenica. Il primo è un peruviano di 55 anni: fermato in viale Puccinotti, aveva un tasso alcolemico di 1,24 grammi per litro. Il secondo è un operaio di 21anni residente in provincia, che nella notte tra domenica e lunedì passava vicino ai giardini Diaz. L’andatura incerta della sua guida ha attirato l’attenzione della pattuglia, che infatti ha accertato un tasso etilico di 1,36. Stessa sorte, più tardi, è toccata a un 28enne della provincia di Fermo che, sempre vicino ai giardini, è stato trovato con un tasso di 1,01. Per questi tre, patenti ritirate e denunce alla procura per guida in stato di ebbrezza. Un arresto è stato fatto dai carabinieri di Corridonia. Un italiano era ai domiciliari da gennaio, accusato di una rapina ai danni di una pasticceria a Castel Di Lama. Ma più volte avrebbe ignorato le restrizioni, così la misura è stata aggravata e ora è in carcere a Montacuto. Una coppia di 45enni romeni è stata denunciata per un furto di rame commesso il 13 novembre a Montefano. Un uomo e una donna avevano portato via due quintali di grondaie e canali, del valore di 1.500 euro. Grazie alle telecamere, i carabinieri sono risaliti al mezzo usato dai ladri, un Iveco Daily, e poi all’identità dei romeni.

La pattuglia dei militari di Corridonia con i cani antidroga ha fermato un 27enne pakistano con 5,30 grammi di hashish. Per lui segnalazione alla prefettura e patente ritirata. Un secondo quantitativo di stupefacente, 38 grammi circa, è stato invece rinvenuto in un parco pubblico di Monte San Giusto. Il pomeriggio del 17 novembre la pattuglia dei carabinieri, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha controllato un gruppo di giovani. In quella circostanza, tra i cespugli è stato recuperato il pacchettino di droga.