Droga vicino all’Ipsia Corridoni: "Massima fiducia nella scuola"

Sulla vicenda dell’involucro con cinque dosi di hashish del peso complessivo di 3,25 grammi, abbandonato vicino a un albero davanti all’Ipsia "F. Corridoni" è intervenuto anche il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto) esprimendo sostegno nei confronti del dirigente scolastico Gianni Mastrocola. "Questi controlli sono importanti", aveva dichiarato il professor Mastrocola, aggiungendo inoltre che "la scuola non genera solo istruzione ma anche educazione e rispetto delle regole, occupandosi anche che tutto questo venga messo in atto – e sui 400 studenti che frequentano la sede di Corridonia – tutti i giorni cerchiamo di trasmettere loro legalità e rispetto dell’altro". "Ho letto con una certa amarezza l’intervento del professor Mastrocola, che condivido appieno – ha ribadito il primo cittadino –. A lui e ai suoi collaboratori va la solidarietà e la fiducia dell’amministrazione. Non è cosa semplice oggi guidare un istituto, di qualsiasi ordine, di qualsiasi indirizzo si tratti, a maggior ragione un istituto superiore; quello che il preside ci racconta con passione è vero. Non esistono isole felici, lo vediamo da tanti segnali in ogni ambito e prima ne prendiamo atto più saremo in grado di adottare le giuste misure. A scuola, nello sport, nella comunità, in famiglia. Additare è un alibi perfetto, ma inutile". L’operazione, avviata dall’inizio dell’anno scolastico da parte dei Carabinieri dalla Compagnia di Macerata, ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, con particolare riferimento al consumo di stupefacenti e alle condotte violente inquadrabili in episodi di bullismo. "L’adesione al progetto ’Scuola sicura’ – ha precisato Giampaoli - è invece una presa di posizione chiara e responsabile che merita l’apprezzamento di tutti e che dovrebbe essere da esempio".

Diego Pierluigi