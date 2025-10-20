Droni e software per cercare gli scomparsi

Un software di intelligenza artificiale capace di individuare persone disperse anche tra la vegetazione più fitta e distinguere il calore umano da quello ambientale: è l’ultima innovazione sviluppata dal Nucleo operativo aereo (Noa) di Recanati, realtà di protezione civile specializzata nel supporto aereo alle operazioni di ricerca e soccorso. L’occasione per metterlo alla prova è stata un’esercitazione a San Lorenzo di Treia, dove i volontari hanno testato la quinta versione del loro software di rilevamento oggetti, interamente progettato e programmato da un team interno di ingegneri e piloti. Compatibile con qualsiasi drone, il sistema è in grado di riconoscere persone e animali a grande distanza, anche in condizioni difficili, e di effettuare ricerche selettive in tempo reale, individuando un colore o un capo d’abbigliamento specifico. Le termocamere avanzate permettono inoltre un’analisi termografica di alta precisione, utile sia nei soccorsi che nelle indagini di ricerca di persone scomparse. Il Noa, nato a Recanati e punto di riferimento regionale, utilizza la tecnologia aerea anche per la mappatura del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. In alcune missioni, i suoi droni sono stati equiparati ad aeromobili di Stato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a conferma dell’affidabilità del servizio. "L’innovazione è la chiave per rendere i soccorsi sempre più rapidi ed efficaci – spiegano dal Nucleo –. Ma dietro alla tecnologia ci sono persone che dedicano tempo e competenza alla sicurezza di tutti". Con il successo dell’esercitazione di Treia, la Protezione civile marchigiana conferma la propria posizione d’avanguardia nell’impiego dell’intelligenza artificiale al servizio della collettività.