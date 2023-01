Druisci: "Il mio incarico è un libro bianco che riempirò di sanità efficiente e di qualità"

di Franco Veroli "Questo lavoro lo fai con il cuore, oppure non lo fai". Parola di Antonio Draisci, 58 anni compiuti lo scorso 8 dicembre, dal primo gennaio commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata. Pugliese di origine, ma pesarese di adozione, dopo il diploma di maturità classica si è laureato in Scienze economiche e bancarie all’università di Siena. Dal 1994 al 1997 ha lavorato come consulente per una società di servizi assicurativi di Bologna, dove ha anche insegnato in alcuni istituti privati. Nel 1997 è approdato all’ospedale San Salvatore di Pesaro, in seguito diventato azienda sanitaria Marche Nord, dove è rimasto fino allo scorso 31 dicembre, ricoprendo diversi ruoli: collaboratore amministrativo, poi direttore dell’Unità operativa complessa provveditorato economato, direttore del Dipartimento tecnico amministrativo e anche della gestione approvvigionamento di beni servizi e logistica. "Abbiamo un libro bianco da riempire, di cui è stato solo scritto il titolo e sono state date le indicazioni generali", spiega con riferimento al lavoro di ’impianto’ dell’Ast che è stato chiamato a coordinare. Un incarico prestigioso, ma impegnativo e per poco tempo. Ma chi glielo ha fatto fare? "Guardi, è come quando un bambino riceve un giocattolo nuovo, voglioso di esplorarlo. Per me questo incarico rappresenta...