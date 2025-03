Duathlon Sprint a Tolentino

Si è disputata l’altro ieri a Tolentino la prima tappa 2025 del circuito Adriatic Series di Flipper Triathlon. A trionfare al Duathlon Sprint di Tolentino sono stati Thomas Burr (Valdigne Triathlon) nella prova maschile e Alessia Righetti (Triworld Chieti), che aveva vinto anche l’edizione 2024, in quella femminile. Sono stati assegnati gli agognati pettorali d’oro, il simbolo dei leader del Rank Adriatic Series: in testa ci sono Sonia Mobili (Mob Civitanova) e Federico Rosa (Flipper Triathlon). "Atleti giunti da tante regioni, protagonisti assoluti di una bella domenica di sport – ha commentato la vicesindaco Alessia Pupo –. Competizione, entusiasmo e spettacolo per questa manifestazione di rilevanza nazionale. Un’edizione con grandi risultati e una bella vetrina per la nostra città. Inoltre lo sport, ancora una volta, si è unito alla solidarietà e alla condivisione grazie ad Avis Admo e Aido". Più che soddisfatto anche Raffaele Avigliano, presidente Flipper Triathlon.