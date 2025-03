Duathlon Sprint Tolentino, ecco i vincitori

Tolentino, 24 marzo 2025 – I giovani atleti Thomas Burr e Alessia Righetti hanno trionfato al Duathlon Sprint di Tolentino. Domenica scorsa è stata disputata la prima tappa del 2025 del circuito Adriatic Series di Flipper Triathlon. Alle 10 è partita la batteria maschile del Duathlon sprint, dopo 5 minuti hanno preso il via le ragazze, con la prima frazione caratterizzata da 5 chilometri di corsa.

Nella prova maschile, sono subito andati via in tre: i giovani Thomas Burr (Valdigne Triathlon) e Francesco Peccerillo (Team Star) insieme all’esperto Alessandro Terranova (K3 Cremona). È nella frazione bike di 20 chilometri che si è decisa di fatto la gara: assolo impressionante di Burr che non ha lasciato scampo ai suoi due compagni di fuga e gli ha permesso di arrivare con ampio margine alla seconda transizione.

Burr ha potuto amministrare con assoluta serenità gli ultimi 2.500 metri di corsa, mentre alle sue spalle la lotta per il podio ha visto Peccerillo riuscire ad avere la meglio su Terranova. A completare la top ten, Matteo Gambuti (all’esordio), Simone Riccobelli, Gennaro Filosa, Cesare Bussetti, Sina Ghorbanalirad, Luca Mezzogori e Federico Rosa.

In campo femminile, andamento simile con Alessia Righetti (Triworld Chieti), la trionfatrice dell’edizione 2024, che è arrivata in T2 in solitaria ed è andata a vincere con margine e a braccia alzate, confermandosi campionessa. Al secondo posto si è piazzata Rachele Laschi (Valdigne Triathlon) che ha preceduto di oltre 1 minuto Elisa Monacchini (K3 Cremona); a seguire, hanno completato le prime 10 Caterina Rinaldi, Anastasia Federici, Giorgia Pucciarelli, Laura Strappaveccia, Francesca Cerolini, Simona Ruggieri e Anna Ciabattoni. Al termine della gara, al Circolo Tennis Tolentino, che ha ospitato anche la segreteria della gara, la giornata si è conclusa con la festa del pasta party e la cerimonia delle premiazioni.

Alla presenza di Alessia Pupo, vicesindaco e assessore allo sport, entusiasta della partecipazione e già proiettata alla prossima edizione, sono stati premiati prima i podi assoluti e a seguire quelli di categoria. Inoltre sono stati assegnati gli agognati pettorali d’oro, il simbolo dei leader del Ras (Rank Adriatic Series): per quel che concerne la classifica assoluta (dopo le prove di Varano 2024 e Tolentino 2025), in testa ci sono Sonia Mobili (Mob Civitanova) e Federico Rosa (Flipper Triathlon).

“Atleti giunti da tante regioni, protagonisti assoluti di una bella domenica di sport – ha sottolineato la vicesindaco Pupo -. Competizione, entusiasmo e spettacolo per questa manifestazione di rilevanza nazionale sul solco della tradizione sportiva di Tolentino. Una edizione con grandi risultati e una bella vetrina per la nostra città. Inoltre lo sport, ancora una volta, si è unito alla solidarietà e alla condivisione grazie ad Avis, Admo e Aido. Tante collaborazioni anche con altre realtà sportive, sinergia e lavoro di squadra per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito anche per la sicurezza”.

Più che soddisfatto anche Raffaele Avigliano, presidente Flipper Triathlon: “Siamo partiti decisamente con il piede giusto! Grazie al grande supporto delle istituzioni e delle associazioni del territorio di Tolentino, questa seconda edizione del Duathlon Sprint si è svolta in piena sicurezza e ha dato la possibilità ad atleti e accompagnatori di godersi una bellissima giornata di sport. Un grande grazie va anche, come sempre, a tutto il team Flipper che ancora una volta mi ha reso orgoglioso per l’egregio lavoro svolto”. L’atmosfera di gara è stata raccontata da Multiradio, grazie alla diretta condotta da Ester De Troia e Giusi Minnozzi.