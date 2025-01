"Dubai Mall allo stadio? Non serve alla città"

Dopo il porto Dubai arriva il Dubai Mall, appellativo con cui l’associazione Viviamo Civitanova bolla il piano di smantellare il Polisportivo per spostarlo e fare spazio a un complesso turistico-commerciale-residenziale, progetto proposto alla maggioranza da un intermediario per conto di altri investitori.

"Ci pronunceremo solo quando saranno portati a conoscenza dati più precisi su cubature e indirizzi. Per ora registriamo la superficialità con cui si vorrebbe radere al suolo un pezzo di storia civitanovese che è l’ippodromo, una identità tutta marinara da preservare per rendere più turistica la nostra immagine". Dura Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione, che ammonisce: "Quel tratto di costa deve rimanere come la storia ce lo ha tramandato, ma se il desiderio del sindaco è abbattere il Polisportivo crediamo che quello spazio debba essere un luogo esclusivamente turistico, naturale proseguimento del villaggio progettato della confinante Porto Sant’Elpidio".

Senza sconti la critica alla futura cittadella: "Civitanova ne ha bisogno? Ci sono 500 nuovi progetti edilizi in cantiere con aumenti di cubatura, i residenti però non crescono e la città è al primo posto in provincia per consumo di suolo. Non dimentichiamo la ex zona Ceccotti con 20mila metri quadrati di superficie di cui 7mila residenziale e 13mila commerciale. Allora, serve ancora cemento?" Per Gironacci grave anche non aver investito sul Polisportivo: "Alla luce di questo progetto non si può pensare che sia stato un caso non aver previsto un euro per lo stadio nel bilancio 2025. Gravi in ogni caso i mancati interventi di riqualificazione negli anni, tanto quanto la mancata attenzione per le necessità di un centro storico rivendicate dai commercianti e dai residenti".

Respinta infine ogni ipotesi di demolire il Polisportivo per spostarlo altrove: "Più logico ristrutturare l’impianto che ha una posizione unica vicino al mare, renderlo più attrattivo anche turisticamente per mantenere l’identità civitanovese con il suo ippodromo storico. Civitanova non ha bisogno di nuovi progetti, ma è indispensabile concentrare le energie e la spesa per rendere più accogliente e ricettivo il centro, dove servono più parcheggi per i residenti e per le attività commerciali oltre a una nuova viabilità e, certo, servono strutture turistiche, tutte quelle smantellate con le varianti destinate a uso abitativo".

Lorena Cellini