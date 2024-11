"Dubbi sul centro commerciale"

"L’isola ecologica non va chiusa". Così Michele Del Gobbo, vicepresidente del consiglio di quartiere di Piediripa. "Sarebbe – spiega – l’ennesimo taglio di servizi per la frazione; si tratta di un tema che sta a cuore alla cittadinanza". Quanto al taglio delle corse dei bus, Del Gobbo fa presente che è in corso un confronto con l’Apm: "Se una fermata è usata anche da un solo cittadino, magari anziano o che ha problemi a spostarsi, è giusto andargli incontro". Infine il centro commerciale Simonetti: "Non ne abbiamo parlato, però a Piediripa c’è già un centro commerciale, un altro (il Corridomnia) è a pochissima distanza e ci sono tante piccole attività che non vivono un periodo facile. Ci sono poi difficoltà per la viabilità: non so se un altro centro commerciale può essere d’aiuto".