Due 14enni di Tolentino trovano portafoglio e lo restituiscono: gesto eroico dei ragazzi

Trovano un portafoglio con 1000 euro e lo restituiscono al proprietario. Protagonisti del gesto, non scontato, due quattordicenni di Tolentino. Giovedì pomeriggio hanno visto il portafogli sulla strada (molto transitata), fuori dalla palestra Meeting Action. Non ci hanno pensato due volte e l’hanno portato in segreteria, affinché potesse fare da tramite per rintracciare il legittimo proprietario. Così la titolare della palestra, anche a nome di quest’ultimo, ci tiene a ringraziarli pubblicamente. Uno è di origini indiane e l’altro italiane, entrambi resiedono in città. "Barth e Riccardo sono stati di una gentilezza rara – afferma la titolare dell’attività Gheri Rachkova –, molto educati. Il portafoglio è rimasto a terra almeno un’ora, in una zona di passaggio. Se fosse finito in altre mani, forse, non sarebbe andata così. Il proprietario si è complimentato con le rispettive famiglie e con la scuola, l’istituto Lucatelli, per mettere in evidenza che si tratta di bravi ragazzi: sono degli esempi. E ha dato loro una ricompensa".