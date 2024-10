Due ambulanze e un pulmino alla Croce Verde. Le sirene risuonano al Varco sul mare

Suoneranno questa mattina, sotto la volta del Varco sul mare, le sirene delle due nuove ambulanze che entrano a far parte del parco mezzi della Croce Verde di Civitanova, insieme con un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili. Una cerimonia che, a partire dalle 11, vivrà molti momenti in cui sarà anche celebrata la storia dell’associazione, presenti le autorità della Regione, il vice presidente e assessore alla sanità Filippo Saltamartini, e il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Insieme con loro anche i vertici della Banca di Macerata, che ha donato il pulmino e una delle due ambulanze alla Croce Verde, mentre l’altra è stata acquistata con i fondi provenienti dalle offerte dei civitanovesi, che ancora una volta hanno dimostrato quanto profondo sia il rapporto che li lega alle divise arancioni del soccorso.

I mezzi saranno benedetti da don Mario Colabianchi prima del taglio del nastro, e prima di inondare tutta l’area del Varco sul mare del suono delle sirene, per una volta inno alla gioia. I tre mezzi si vanno ad aggiungere a quelli arrivati giusto lo scorso Natale grazie alla generosità dell’Atac di Civitanova, che pure donò una ambulanza e un pulmino per il trasporto dei disabili. Previsto anche un momento di celebrazione della storia della Croce Verde, che festeggia i settanta anni di attività e che riceverà dal sindaco una medaglia d’oro. Al Varco saranno schierati tutti i mezzi – anche quelli storici – in uso alla Croce Verde e saranno presenti oltre ai vertici dell’associazione, con il presidente Cesare Bartolucci, anche le decine e decine di militi che, con il loro impegno e la loro professionalità, garantiscono il soccorso ai civitanovesi 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno.