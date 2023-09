"Due anni di giunta. Indennità cresciute e risorse non spese"

"Sono trascorsi circa due anni dall’insediamento della giunta Michelini e i risultati ottenuti dimostrano, senza alcun dubbio, una totale inefficienza nel governare. Infatti le entrate accertate dall’amministrazione comunale, ma non spese per erogare servizi e opere, sono state di 7.789.859,48 euro". Sono queste le polemiche al vetriolo che lancia il gruppo di opposizione "Porto Recanati 21-26", formato dai consiglieri comunali Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, all’indirizzo della maggioranza (guidata dal sindaco Andrea Michelini). "Dopo aver chiesto e ottenuto dai cittadini contribuenti 7.789.859,48 euro, tra il 2021 e il 2022, è stata registrata l’incapacità della giunta di mantenere questo impegno – tuonano Nalmodi e Rovazzani –. L’unico dato certo è la mancanza di programmazione e spesa della giunta. Difatti il dato del 2021, maturato sotto l’amministrazione Mozzicafreddo, è stato approvato dall’amministrazione Michelini senza nessun colpo ferire. A questo punto si può serenamente affermare: la giunta Riccetti-Michelini, a oggi, è in perfetta continuità e sintonia con la giunta Ubaldi-Mozzicafreddo". Sempre Nalmodi e Rovazzani, sottolineano un altro aspetto. "In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo - aggiungono i due consiglieri -, tale modo di governare ha inciso profondamente sulle tasche dei cittadini, limitando la capacità di spesa delle famiglie portorecanatesi. Nei fatti, la giunta ha chiesto 652,88 euro a famiglia nel 2021 e 723,96 euro nel 2022. La cassa comunale è salita a circa 8,5 milioni, cifra che corrisponde alla metà di un bilancio della nostra città ed è un dato smisuratamente esagerato. Sommando i due anni, si arriva poi alla cifra di 1.376,84 euro a famiglia, che equivale a uno stipendio – osservano ancora Nalmodi e Rovazzani –. Perché sono stati chiesti tutti questi soldi ai cittadini, se non sono serviti o verranno utilizzati negli anni successivi? Questa grande massa di risorse non era meglio utilizzarla, nell’anno in cui è stata accertata, per potenziare tutti quei servizi che languono: come il decoro urbano (vedi il muretto di piazza Carradori), l’illuminazione a Scossicci) o la raccolta dei rifiuti urbani a Scossicci e al Lido delle Nazioni? Mentre uno stipendio intero veniva sottratto alle famiglie portorecanatesi mettendole in grossa difficoltà – concludono –, sindaco e assessori si sono aumentati notevolmente le loro indennità".