Due anziani si tolgono la vita in provincia

Due suicidi si sono registrati nella mattinata di ieri. Il primo è avvenuto ad Appignano, dove un uomo di 89 anni ha deciso di togliersi la vita. Non vedendolo più, i familiari si sono allarmati e hanno iniziato a cercarlo, ma purtroppo era già tardi quando lo hanno trovato, ormai privo di vita. L’intervento immediato del 118 non ha potuto fare nulla. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, per gli accertamenti di legge.

Poco dopo, un fatto identico è stato segnalato a Macerata, nella zona di via dei Velini. Un uomo di 74 anni, a cui da tempo era stata diagnosticata una grave malattia, si è impiccato in casa sua. Prima di morire, ha voluto mandare un messaggio di saluto ai familiari che, appena lo hanno letto, hanno chiamato le forze dell’ordine. A casa sua sono accorsi il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia, trovandolo però senza vita. Si sono rivelati inutili i tentativi di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Mobile, per i dovuti accertamenti.

re. ma.