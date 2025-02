Due appuntamenti con "Il papà di Dio". La produzione del Teatro Rebis ispirata ai fumettisti Maicol & Mirco

Domani alle 21 al teatro comunale di Sant’Angelo in Pontano e domenica in quello di Caldarola va in scena lo spettacolo "Il papà di Dio", una produzione del Teatro Rebis liberamente ispirata all’omonimo graphic novel dei fumettisti Maicol & Mirco, tra i più importanti illustratori contemporanei. Il Teatro Rebis ha rielaborato le tematiche classiche di Maicol & Mirco – la solitudine, la morte, la relazione con l’altro e col divino, l’esistenza e la desistenza – alternando scene comiche e irriverenti a momenti lirici. In scena gli attori professionisti Meri Bracalente, Sergio Licatalosi e Fernando Micucci, oltre ad Andrea Filipponi, membro del gruppo teatrale Clorofilla, composto da persone con e senza disabilità. La scrittura di scena e la regia sono di Andrea Fazzini. Entrambe le rappresentazioni sono inserite all’interno della rassegna Teatro Nex Gen, organizzata dall’Unione montana Monti Azzurri. Ingresso intero 8 euro, ridotto per minori di 14 anni 5 euro e ingresso gratuito per la Generazione Z (1995-2010), per cui sono previsti anche dei premi in denaro, in base alla partecipazione agli spettacoli in cartellone. Maggiori info su www.unione.montiazzurri.it Biglietteria online su Liveticket.