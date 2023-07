Due arresti e tre denunce nel weekend

Due arresti e tre denunce lo scorso fine settimana, da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. I militari di Corridonia hanno arrestato un 41enne napoletano. L’uomo, pregiudicato, era agli arresti domiciliari in comunità per una estorsione commessa nel 2022 a Napoli. Ma nei giorni scorsi, la corte d’appello di Napoli ha deciso di aggravare la misura cautelare nei suoi confronti. E sulla base di questo provvedimento, i carabinieri lo hanno condotto in carcere a Montacuto. Vicenda simile quella di una 27enne di Lecce. Anche lei pregiudicata, era sempre in comunità agli arresti domiciliari, perché accusata di una rapina aggravata commessa a Lecce a maggio dell’anno scorso. Anche per lei, gli arresti domiciliari sono stati convertiti con la misura cautelare in carcere, così i carabinieri di Corridonia l’hanno accompagnata a Pesaro, dove ora è detenuta.

Le denunce riguardano invece la guida in stato di ebbrezza. Grazie ai controlli per la sicurezza stradale disposti dal comando della Compagnia di Macerata, nei guai sono finiti una 41enne di Fermo, un 37enne di Cingoli e un 39enne di Macerata. La fermana e il maceratese, in momenti diversi, sono stati fermati mentre erano al volante, e trovati dai militari del Nucleo operativo radiomobile con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,17 e 1,05. Il cingolano invece è stato fermato dai carabinieri della stazione locale, aveva un tasso alcolemico di 1,21. Per tutti e tre, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro immediato della patente.

p. p.