Due arresti nel weekend Sei ubriachi denunciati

di Paola Pagnanelli

Due persone arrestate, sei denunciate e una segnalata alla prefettura nello scorso fine settimana. È l’attività messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata, con una serie di controlli a Macerata e nei centri vicini. Il primo a finire in carcere è stato un 21enne straniero, su disposizione della procura di Ancona. Il ragazzo deve infatti scontare una condanna a cinque anni e due mesi di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, commessi nel luglio del 2021 a Riccione. In manette poi un 30enne, anche lui con precedenti: i militari della stazione di Corridonia lo hanno fermato sulla base di un provvedimento emesso dalla procura di Urbino. L’uomo infatti, nei guai per spaccio di stupefacenti, aveva ottenuto la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma non ha rispettato le prescrizioni, per questo la misura è stata temporaneamente sospesa. Ora tutti e due sono in carcere a Fermo.

Sono invece sei le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, a Macerata, Cingoli e Corridonia, in alcuni casi anche con tassi alcolemici particolarmente elevati. Il caso più eclatante è stato quello di un operaio 37enne: fermato durante una notte dello scorso weekend dai militari del Nucleo operativo sezione radiomobile in via dei Velini, mentre era al volante della sua auto, è sembrato subito in condizioni psicofisiche alterate. L’etilometro ha confermato i sospetti: aveva un tasso etilico di 2 grammi per litro, quasi il quadruplo del consentito. Per lui patente ritirata, veicolo sequestrato e denuncia alla procura per guida in stato di ebbrezza. Ci sono stati poi un 38enne fermato in via Roma a Macerata e un 46enne controllato a Cingoli, con tassi alcolemici di 1,60 il primo e 1,58 il secondo. Patenti ritirate e denunce alla procura, e al secondo è stata anche sequestrata l’auto. Le altre tre denunce in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcol hanno riguardato un 45enne, un 36enne e un 32enne. La loro condotta di guida, pericolosa per il traffico che si snodava lungo le strade di Macerata e di Corridonia, non è passata inosservata alle pattuglie. Così i tre uomini, in tre occasioni distinte, sono stati fermati e sottoposti all’etilometro, che ha segnalato tassi di 1,03 gl, 1,21 gl e 0,81 gl. Anche per loro sono scattati subito il ritiro della patente e la denuncia alla procura da parte dei militari della sezione radiomobile del Nucleo operativo. Infine, con i controlli dei carabinieri ai giardini Diaz è stato trovato un giovane dell’est Europa, residente nell’entroterra, che aveva 0,6 grammi di eroina: è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti, per le conseguenze amministrative connesse.