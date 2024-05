Due aspiranti sindaci . La sfida in casa Feliciotti

La loro carta d’identità parla di 10 anni di differenza, ma nel Dna condividono la stessa passione, quella per la politica, per l’impegno civico. Parliamo dei fratelli Giuseppina e Giampiero Feliciotti, entrambi in corsa alle amministrative per la carica di sindaco. Lei è il primo cittadino uscente di Cessapalombo, e ha deciso di ricandidarsi per il secondo mandato; lui è il presidente uscente dell’Unione montana dei Monti Azzurri e ha scelto di guidare una lista civica nel Comune di Camporotondo.

Due piccole realtà dell’entroterra, confinanti fra loro. Qui i fratelli Feliciotti si battono da tempo contro lo spopolamento e il depauperamento dei servizi. Poi è arrivata la mazzata del sisma. "I nostri territori sono stati martoriati dal terremoto – dice Giuseppina Feliciotti –, ho deciso di ripresentarmi per cercare di portare a termine i progetti che abbiamo avviato sul fronte della ricostruzione. Il nostro è un paese piccolo (circa 450 abitanti; ndr), ma ha una vasta estensione. L’obiettivo è riportare qui famiglie giovani per dare un futuro alla comunità". Il fratello Giampiero, che vanta già una lunga esperienza da sindaco a Serrapetrona (25 anni), abita a Belforte, ma si candida a Camporotondo perché questa è una "realtà che conosce molto bene" e perché non ha voluto inserirsi nella sfida elettorale di Belforte dove la vecchia maggioranza si è spaccata fra Alessio Vita e Carla Budassi. "I sindaci dei Monti Azzurri mi hanno chiesto di cambiare lo Statuto dell’Unione montana per introdurre il terzo mandato – spiega Giampiero -, lo abbiamo fatto e mi sono messo a disposizione per proseguire il mio impegno a livello comunitario. Da sempre mi batto per questo entroterra: dalla valorizzazione della Vernaccia alla riscoperta del lago di Caccamo, fino al consolidamento dell’Unione montana. Negli anni è cambiato il modo di fare politica, non ci sono più i partiti, dove si discuteva seriamente di progettualità, e si assiste a uno scadimento enorme del senso dello Stato". "In pochi sono disposti a impegnarsi per la collettività – conclude Giuseppina – e per fortuna ci sono le donne: le vedo decisamente più motivate degli uomini".