Due attività aprono i battenti: "E grandi marchi sono in arrivo"

Due attività sono state inaugurate nei giorni scorsi a Civitanova: Ovs Kid, nel cuore del centro in corso Umberto I, e Stiranova, la prima stireria della città, inaugurata lungo la strada provinciale Maceratese a Santa Maria Apparente. I titolari Gianmarco Ciminari e Viridiana Moreno hanno deciso di investire in questa attività innovativa.

Le due aperture si aggiungono alle attività inaugurate di recente, come la saletta club del Caffè Galleria, la birreria Non Piglia, il negozio di articoli sportivi Ultra Milk, il ristorante Bocasalona Bistrot, e Garberia Shop in viale Vittorio Emanuele.

"Il mio personale benvenuto e quello della città alle nuove attività commerciali – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha partecipato all’inaugurazione con il consigliere comunale Gianluca Crocetti –. Ogni impresa che nasce qui è una risorsa preziosa per la nostra comunità ed è un segnale di fiducia nel futuro di Civitanova".

Ma le novità non finiscono qui. "Presto – ha annunciato ancora il sindaco – assisteremo all’arrivo di marchi prestigiosi, che contribuiranno a renderci un polo di riferimento per lo shopping, la ristorazione e i servizi".