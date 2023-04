Due auto contro gli animali selvatici

Due incidenti, nella notte tra domenica e ieri, a causa degli animali selvatici. Uno è avvenuto a Monte San Martino e l’altro a Pian di Pieca, frazione di San Ginesio. Nel primo per un capriolo e nel secondo per un cinghiale. I conducenti sarebbero usciti illesi dall’impatto, a parte lo spavento, ma i danni alle auto sono ingenti. E, secondo le ricostruzioni, il capriolo non ce l’ha fatta. Sul posto, per effettuare i rilievi, i carabinieri. Anche nella nostra provincia, in particolare nelle aree interne e montane, cresce il numero degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.