Due auto contro un furgone a Montecassiano: cinque feriti, viabilità paralizzata

Cinque feriti in uno scontro, ieri mattina a Sambucheto di Montecassiano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Due auto sono finite contro un furgoncino che, nell’impatto, si è ribaltato. Per fortuna, le cinque persone a bordo dei mezzi non hanno riportato conseguenze troppo gravi, ma per gli accertamenti e le cure del caso il personale del 118 le ha accompagnate al pronto soccorso di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per rimettere in sicurezza la carreggiata, e i carabinieri per i rilievi di legge, che consentiranno di chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto. Anche la polizia locale è dovuta intervenire per regolare il traffico, paralizzato per oltre un’ora dal furgone bloccato in mezzo alla carreggiata.