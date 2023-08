Due baby eroi salvano un anziano in mare

di Giorgio Gannaccini

Un villeggiante di 82 anni (residente in Lombardia ma originario di Appignano, con una seconda casa in città) era andato a farsi il bagno in mare, a circa una trentina di metri dalla riva. Ma poi è stato colto da un malore e ha iniziato a ingoiare molta acqua. E sarebbe potuto capitare il peggio, se non fosse stato per il bagnino di salvataggio della Cluana Nantes Stefano Scolastico (18enne di Porto Potenza), che ha preso il moscone raggiungendo l’uomo. Insieme a lui, è intervenuto anche il giovanissimo Viorel Balaban, 17 anni appena, nipote dei titolari dello chalet "Annito & Figli", oltre a un operatore del 118 fuori servizio e a un altro bagnante portorecanatese. Alla fine, tutti e quattro, sono riusciti a riportare l’82enne in spiaggia, che è stato poi soccorso e portato in ambulanza all’ospedale di Civitanova. Questo il salvataggio compiuto ieri mattina, verso le 10.45, sul lungomare Lepanto di Porto Recanati. Il primo ad accorgersi del pericolo in corso è stato il bagnino Scolastico, attivo nella postazione del balneare "Annito & Figli".

"Mi trovavo sulla battigia, quando una donna mi ha indicato un anziano che conosceva, il quale stava a largo e galleggiava a stento in mare – racconta –. A quel punto, ho preso il moscone remando per circa trenta metri. Una volta raggiunto, gli ho subito detto ‘sta bene signore?’. Tuttavia, malgrado fosse ancora cosciente, non riusciva a rispondermi perché aveva bevuto tanta acqua e faceva fatica a respirare".

E, proprio in quel momento, è arrivato a nuoto Balaban. "In due lo abbiamo caricato sopra al moscone: io tenevo la testa dell’anziano, mentre il bagnino lo aveva alzato per le gambe, questo per far sì che non si facesse male", spiega il 17enne. Non solo: a intervenire mentre si dirigevano verso il bagnasciuga, ci ha poi pensato un operatore del 118, residente in città e in forza alla centrale operativa di Macerata, che stava facendo un giro in mare col sup, dopo aver smontato dal turno di notte. Proprio lui ha prestato i primi soccorsi medici all’uomo, assieme a una quarta persona che stava in spiaggia (e ha il brevetto da bagnino). E così, in quattro, hanno riportato l’82enne a riva.

"Arrivati in spiaggia, l’anziano è sempre rimasto cosciente – aggiunge Balaban –. Poi lo abbiamo adagiato sul moscone, coprendolo con un ombrellone. Nel mentre ha vomitato tantissima acqua". Infine è arrivata l’ambulanza del 118, che ha caricato e condotto l’uomo al pronto soccorso di Civitanova, per accertamenti.