Due borse di studio nel nome di Paolo Mercuri

È in rampa di lancio la terza edizione della Borsa di studio sport e scuola "Paolo Mercuri": iniziativa promossa dalla Pallavolo Macerata, in collaborazione con Banca Macerata, in memoria dello scout man e allenatore, scomparso quasi quattro anni fa in un incidente stradale. Prevista l’assegnazione di due borse di studio, ciascuna di 500 euro, destinate a studenti (uno delle Medie e uno delle Superiori) che si sono distinti per i risultati a scuola e nello sport in questo anno scolastico.

Possono partecipare tutti gli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Macerata, purché siano atleti, dilettanti o professionisti, di qualsiasi disciplina, tesserati in una società o associazione riconosciuta dal Coni, abbiano praticato attività sportiva in modo continuativo negli ultimi due anni scolastici. L’iniziativa nasce per sostenere e incentivare lo sport tra i giovani, promuovendo un equilibrio tra la pratica agonistica e il percorso di studi.

Per candidarsi si dovrà compilare il modulo di domanda disponibile sui siti www.pallavolomacerata.it e www.bancamacerata.it; allegare la documentazione richiesta via mail con conferma di lettura all’indirizzo borsastudio.mercuri@pallavolomacerata.it entro il 30 giugno.