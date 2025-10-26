"Due campi sportivi al servizio della comunità"

I nuovi campi in via Circonvallazione a Montecosaro hanno visto la luce ieri ed ora sono pronti ad accogliere tutti gli sportivi. Una cerimonia con amministratori e cittadini ha permesso di tagliare il nastro dei due campi rimessi a nuovo nell’ambito di un importante progetto di riqualificazione di impianti già esistenti e realizzazione di moderni spogliatoi.

Il primo campo ospita porte da calcetto, reti da basket e tennis, perciò si tratta di un impianto polivalente che resterà di libera fruizione; il secondo è invece dedicato solo agli amanti della racchetta e l’intenzione del Comune è affidarne la gestione ad un’associazione, insieme con gli spogliatoi.

"Siamo lieti – ha detto la sindaca Lorella Cardinali nel corso della cerimonia – di inaugurare questo impianto perché crediamo nell’importanza degli spazi comuni, indispensabili affinché borghi come il nostro siano popolati". Gli spogliatoi, invece, non sono ancora disponibili perché "devono essere consegnati gli ultimi documenti", ha chiarito la prima cittadina che poi ha snocciolato i numeri relative alle spese. "L’investimento è stato di 480mila euro – ha detto Cardinali – per campi e spogliatoi, di cui 350mila finanziati attraverso il bando ‘Sport e periferie’, 100mila con l’accensione di un mutuo e il resto attingendo dai fondi del bilancio. A questo, abbiamo dovuto aggiungere dei lavori di sistemazione non previsti, che hanno riguardato la scarpata alle nostre spalle. Si è trattato di 60mila euro reperiti dai fondi del bilancio".

Al taglio del nastro hanno preso parte anche gli assessori Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio e Roberto Martinelli con i consiglieri Massimiliano Moretti, Luna Polverini e quelli di minoranza Mikol Torretti e Antonio Lazzarini.

"Ringrazio – ha concluso la sindaca – la nostra dirigente Fabiola Renzi che ha snellito e portato a termine le pratiche, l’architetto Giulia Gatti che ha collaborato strettamente con i nostri uffici e l’Azienda Francucci che ha eseguito i lavori". Ha partecipato alla cerimonia anche l’ex sindaco Reano Malaisi, sotto il cui mandato sono partiti i lavori (maggio 2023). "Ne abbiamo già avuto esperienza con gli impianti Rossini – ha affermato Malaisi –: un luogo libero, gratuito e funzionale come questo contribuisce a far crescere la comunità". Poi, spazio agli atleti con una sfida a tennis che ha riproposto il solito derby: Centro storico contro Borgo Stazione.