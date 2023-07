"Due cani maltrattati" Scattano multa e confisca

Vengono confiscati due cani, maltrattati dai proprietari, a Penna San Giovanni. Ma lo spiegamento di forze dell’ordine messo in campo per l’intervento, con oltre dieci persone e diversi mezzi, all’ingresso del paese, attira l’attenzione di tanti concittadini (e anche la loro preoccupazione). Innanzitutto il fatto di cronaca. Un cittadino aveva segnalato che i due cani venivano tenuti male; erano quindi intervenute le guardie zoofile, per verificare le condizioni degli animali. Le guardie, accertatesi della situazione, avevano fatto una multa ai proprietari e concesso quattro mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione. Ma, scaduto il tempo, i padroni non avevano né pagato la sanzione né effettuato un cambio di rotta nella custodia e nella detenzione dei due animali. Insomma, quanto stabilito dalle guardie zoofile non era stato rispettato. Da qui l’ordinanza di confisca, a firma sia del sindaco che della Polizia locale (il consorzio di Polizia locale dei Monti Azzurri), per mancato pagamento della sanzione amministrativa e maltrattamenti. "Un’ordinanza dovuta – dice il primo cittadino Stefano Burocchi –, che andava fatta, a tutela degli animali. Però, a mio avviso, forse, lo spiegamento di forze è stato esagerato. In questi giorni i cittadini non parlano d’altro che di questa vicenda. Il giorno dell’intervento ho ricevuto tante chiamate di persone allarmate che non sapevano cosa fosse accaduto e che abbiamo dovuto tranquillizzare". "Come cittadina di Penna San Giovanni, piccolo e tranquillissimo paese dell’entroterra – scrive una residente che preferisce restare anonima – mi sono stupita, e un po’ allarmata, nel vedere nei giorni scorsi un potente dispiegamento di uomini e mezzi, manco fossimo a Palermo nel giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro. All’esterno di un edificio, proprio alle porte del centro abitato, c’erano lampeggianti accesi di ogni tipo: carabinieri, Polizia Locale, 6 o 7 guardie zoofile e uomini dell’Asur. Ovviamente ci siamo chiesti cosa potesse essere successo con non poca preoccupazione. Condannando in primis il comportamento disumano dei proprietari delle povere bestiole, ci domandiamo cosa possa aver portato ad un tale dispiegamento di mezzi e persone. Mai visto prima".