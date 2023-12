Due cani smarriti ritrovano la padrona grazie alla polizia e ai vigili del fuoco

Due cani ritrovano la loro padrona grazie all’intervento degl agenti della questura e dei vigili dle fuoco. Ieri in piazza della Libertà era stata segnalata la presenza di due cani apparentemente senza padrone. I poliziotti, insieme a una squadra dei vigili del fuoco che si trovava in piazza per un’altra attività, hanno preso in consegna i due cani, palesemente spaventati, per evitare pericoli al traffico e per rintracciare il proprietario. Dopo poco tempo, è stata individuata la proprietaria, Alice, che nel frattempo si era messa alla ricerca dei suoi cani. La ragazza, visibilmente commossa, ha riconosciuto come propri Matilde e Tina, questi i nomi dei due cani. Nel ringraziare gli operatori della polizia e dei vigili del fuoco, Alice ha aggiunto che da un po’ di tempo il cane più grande ha imparato ad aprire la porta di casa.