Due carabinieri picchiati in strada, per loro 20 giorni di prognosi

Una ragazza con gravi problemi psichiatrici dà in escandescenza sul lungomare e i carabinieri che cercano di aiutarla, e di tutelare anche i passanti che stava aggredendo, rimediano calci e pugni e finiscono in ospedale. L’episodio si è verificato l’altro pomeriggio. I militari hanno visto la scena e hanno provato ad aiutarla ma lei si è scagliata contro tutti distribuendo colpi a destra e manca. Per i due carabinieri lesioni e prognosi di 20 giorni ognuno. La donna, sedata dagli operatori del 118, è ricoverata nel reparto psichiatrico dell’ospedale. Sull’episodio interviene Unarma, sindacato dei carabinieri. "Solidarietà – dicono Antonio Voto, segretario provinciale, e Antonio Ernesto, segretario vicario – ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile rimasti feriti sul lungomare dove una donna in stato di agitazione li ha colpiti sferrando con violenza calci, pugni e insulti. Auguriamo loro una pronta guarigione". Parlano di "grave episodio. La funzione delicata e pericolosa a difesa della sicurezza e dell’incolumità altrui continua a richiedere ai colleghi sacrifici importanti in termini di impegno, professionalità e salute, che meritano il riconoscimento della collettività e soprattutto della politica". "Solo per i controlli sulle strade – concludono – ogni anno finiscono in ospedale oltre 2.600 operatori in divisa, ma i feriti fra le forze dell’ordine sono molti di più, e non mancano, purtroppo, i morti. Eppure ancora siamo qui a doverlo ricordare a chi non dovrebbe dormirci la notte".