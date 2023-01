Due chili di hashish, patteggia ed è libero

di Paola Pagnanelli

Trovato con due chili di hashish, è stato arrestato il 25enne portorecanatese Vincenzo Checchia. A fermarlo sono stati i carabinieri di Tolentino, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio nell’entroterra. Ieri in tribunale il ragazzo ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione ed è tornato in libertà. Gli accertamenti erano iniziati mesi fa, e avevano portato i militari a ritenere che la droga spacciata nella zona di Tolentino e nei paesi limitrofi arrivasse dalla costa. Con una serie di servizi di osservazione, e indagini sul traffico telematico di alcuni tossicodipendenti, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri di Porto Recanati, i sospetti sono confluiti su Checchia. Alla fine delle indagini, coordinate dalla procura di Macerata, il 25enne è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo di Tolentino con i colleghi di Porto Recanati e Caldarola. Checchia, già noto come assuntore, ha consegnato una dose di hashish che aveva nella tasca del giubbotto. È scattato poi il sequestro di altre dosi di hashish e marijuana già pronte per lo spaccio, contenute in tre barattoli e due bustine di cellophane, e di un paio di forbici intrise di sostanza, materiale trovato nel comodino nella camera del ragazzo. Nella scarpiera invece, sono stati trovati quattro sacchetti di cellophane contenenti hashish; in ogni sacchetto era contenuta una tipologia marchiata in modo diverso a indicare una diversa qualità della sostanza: nei primi due era presente hashish in cilindri, nel terzo 400 grammi in panetti, nel quarto 102 grammi in dischetti. Vi erano poi tre bustine con un ovulo di hashish da 11 grammi, e ulteriori dosi da 20 e 10. Poi ancora c’erano un coltello da cucina intriso di sostanza, confezioni di sacchetti, materiale per etichettare le dosi, taglierini, macchina per il sottovuoto, coltellini, spatole, bilancini e 2.285 euro in contanti. Altre dosi per quasi un etto in totale erano in uno sgabuzzino, con un bilancino e un coltello a serramanico. Per lui erano scattati i domiciliari. Ieri, nell’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato Emanuele Salsedo ha patteggiato la pena con il pm Rita Barbieri, concordata a un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. Così il ragazzo è tornato in libertà.