Due comunità in lutto. Addio a Sciarra, titolare di una ditta edile

Le comunità di Cesolo e Treia sono in lutto per la prematura scomparsa di Angelo Sciarra (nella foto), morto ieri a 64 anni, dopo una breve malattia. Sposato, Sciarra viveva a Cesolo ma, per tanti anni, aveva vissuto a Treia dove era molto conosciuto perché, insieme al nipote Samuele, gestiva una ditta di movimento terra, lavori edili e stradali. Ne danno il triste annuncio la moglie Sandra, i nipoti Samuele, Valentina, Jessica, Mirco, Claudio, la pronipote Giulia, il cognato Ezio, amici e parenti tutti. La salma è esposta per l’ultimo saluto al centro funerario Aeternum di Chiesanuova, aperto dalle 8 alle 20. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15.30, al santuario Santissimo Crocifisso di Treia. Dopo le esequie la salma sara tumulata a Cesolo.