Due escursionisti dispersi, salvati in una zona impervia

Pioraco (Macerata), 28 aprile 2024 – Due escursionisti perdono l’orientamento, salvati dai vigili del fuoco e dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in una zona impervia. L’allarme è scattato intorno alle 18 di oggi, con la centrale del Soccorso alpino di Macerata attivata dalla Centrale 118, per un intervento di soccorso a due escursionisti che avevano perso l’orientamento in località Costa a Pioraco, in provincia di Macerata.

I ragazzi, in difficoltà, sono stati intercettati dai vigili del fuoco e dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in una zona impervia dopo aver perso la traccia del “Sentiero del Sole” e successivamente ricondotti in buone condizioni al parcheggio dove avevano lasciato le automobili.

Continuano ad essere numerose le richieste di aiuto che pervengono al Soccorso Alpino e Speleologico Marche, sia per interventi di emergenza ed urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l’orientamento o che si trovano in difficoltà. “Raccomandiamo quindi massima prudenza, adeguata preparazione fisica ed un equipaggiamento consono all’attività da svolgere”, dicono dal Soccorso Alpino.