Due etti e mezzo di cocaina in casa: arrestato

Vede i carabinieri e si dà alla fuga: in casa aveva oltre 240 grammi di cocaina. Così è finito in manette un 30enne, Bassen El Haj Slimen. Si tratta dello stesso accusato di una rapina con accoltellamento sul lungomare, avvenuta a gennaio del 2021.

I carabinieri della stazione e dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova hanno arrestato il tunisino, domiciliato in città, per spaccio di stupefacenti. Una operazione che fa seguito all’arresto, eseguito nei giorni scorsi, di due marocchini sorpresi in casa a confezionare droga, che testimonia l’impegno incessante dell’arma per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga lungo la costa. L’altra notte, sul lungomare Piermanni, la pattuglia dei carabinieri ha notato un giovane uomo straniero che alla loro vista si è dato alla fuga per le vie del centro cittadino. Inseguito, raggiunto, bloccato e identificato il tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina preconfezionate del peso complessivo di 1,7 grammi. I militari, quindi, hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo, dove, nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti ulteriori 243 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente oltre che banconote di vario taglio per un totale di 2.500 euro, somma ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il tunisino arrestato dai carabinieri, dopo le operazioni di fotosegnalamento, è stato portato nel carcere di Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida. Lo stupefacente e tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione sono stati sottoposti a sequestro.

Chiara Marinelli