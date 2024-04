Due fratelli e uno show: applausi a teatro

Uno spettacolo andato sold out e due fratelli uniti in uno show. Il primo in scena con le canzoni, l’altro invece con la filosofia. Ha fatto centro ‘Non è facile Tour’ (nella foto), lo spettacolo con protagonista il civitanovese Giovanni Neve (pseudonimo di Giovanni Morbidoni), salito sul palco del teatro Annibal Caro al fianco di suo fratello Paolo, docente invitato dell’Università Teologica de L’Aquila.

Nel corso della serata, il cantante, classe 1997, ha intonato una decina di brani, dal proprio repertorio, oltre a tre inediti – ‘Ciliegi’, ‘La serie A’ e ‘Più sogni fai più sogni ho’ –, mentre Paolo Morbidoni, di qualche anno più grande, ha intervallato il concerto con spunti filosofici su "la vocazione alla bellezza e il mare" e "la nostalgia e l’amore", facendo riferimenti a Omero, Riike, Carver e Esiodo.

In apertura, spazio anche al deejay set dei ragazzi di ‘Citanò Ballemo’, che nel finale hanno accompagnato la musica di Neve.

"È andato tutto alla perfezione, perciò ringraziamo il pubblico per la grande partecipazione – le parole di Paolo Morbidoni anche a nome del fratello Giovanni –, nonché Comune e Azienda Teatri per l’organizzazione". Sul palco, a fine serata, anche il vicesindaco Morresi, la presidente dei Teatri Centioni, oltre a diversi consiglieri comunali.

Francesco Rossetti