"Due fratelli ebrei salvati dalla deportazione"

di Lucia Gentili Maria Contigiani non c’è più dall’anno scorso. Ma il suo "eroismo quotidiano" resta attraverso il racconto della prof Giovanna Salvucci. La sua famiglia nascose e salvò degli ebrei, che riuscirono a scampare alle retate nazifasciste grazie soprattutto a Maria, allora ragazza. Salvucci, Philosophy Doctor (dottore di ricerca), è presidente dell’associazione Casa della Memoria di Urbisaglia, costituita nel marzo scorso con il Comune di Urbisaglia, la Fondazione Giustiniani Bandini e le Università di Macerata e Camerino. L’associazione intende promuovere la ricerca sulla storia del campo di internamento di Urbisaglia, ricostruire le vicende di chi vi fu detenuto, affermare i valori della pace, della democrazia e della solidarietà. Professoressa, come ha trovato la storia di Maria e perché ha deciso di approfondirla? "Stavamo facendo delle ricerche riguardo due internati del campo di Urbisaglia, i fratelli gemelli Primo e Secondo Hanau, ebrei ferraresi. I due erano tornati in libertà con atto di clemenza del Duce il 2 gennaio 1943 ma, dopo l’8 settembre 1943, la loro vita fu di nuovo in pericolo e fuggirono verso sud per unirsi alla banda partigiana Popoli, fermandosi anche a Urbisaglia e cercando rifugio e protezione presso la popolazione. In un dattiloscritto conservato all’Istituto per la...