Due fratelli si schiantano in moto: la ragazza è in prognosi riservata

Fratello e sorella si schiantano con la moto. Paura per le condizioni di entrambi. È stato un violento schianto, quello che ieri mattina, intorno alle 7.45, si è verificato lungo la strada provinciale 502, nella frazione di Cesolo. Un ragazzo di 17 anni, e sua sorella di 14, stavano percorrendo il rettilineo nel territorio settempedano quando, all’altezza dell’incrocio per la località Barbari, il ragazzo alla guida ha perso il controllo della due ruote. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale di San Severino che è immediatamente giunta sul posto con due pattuglie, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che i giovani stessero sorpassando una macchina. Il conducente della moto da strada ha prima perso il controllo del mezzo per poi scivolare sull’asfalto e finire in un fosso. La corsa si è arrestata su di un campo ai margini della carreggiata. La caduta è stata molto violenta per lui e per la ragazza di 14 anni che era in sella alla due ruote, la sua sorellastra. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’autovettura, una Renault Clio, condotta da un settempedano che procedeva nella stessa direzione di marcia, da Cesolo verso il centro urbano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza dell’emergenza sanitaria partita dall’ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino e il personale dell’Anas. Per la ragazza è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasferito la giovane all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La prognosi è riservata. Anche per il giovane ci sarebbe stato bisogno dell’eliambulanza ma, dal momento pare che non fosse disponibile la seconda in dotazione alle Marche, è stato trasferito in codice rosso con una seconda ambulanza giunta sul posto. A causa dell’incidente la viabilità sulla provinciale 502 ha subito rallentamenti. Il tratto, in particolare proprio l’incrocio che conduce alla località Barbari, non è nuovo a gravi incidenti proprio per la sua caratteristica di essere una strada rettilinea dove auto e moto spesso sfrecciano a velocità molto superiori a quella consentita. Gli agenti della Polizia locale di San Severino condurranno le indagini del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gaia Gennaretti