Due giornate dedicate alla donna

di Francesco Rossetti

Due giornate in cui la donna è protagonista nel lavoro, nella società e nella fotografia.

Parliamo di venerdì e sabato, dove al centro pastorale don Bosco e alla chiesa di Sant’Agostino si prevedono iniziative che vedono la figura femminile al centro della scena con dibattiti, mostre fotografiche e presentazioni di libri.

Il programma è stato illustrato ieri mattina nella sala Giunte del Comune dai suoi organizzatori, vale a dire l’assessore alle pari opportunità Barbara Capponi, la responsabile del Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale sociale 14 Elisa Giusti con la psicologa Francesca Pigliapoco dello sportello di Civitanova, Eleonora Tizzi dello sportello Informadonna ed Enrico Lattanzi del Museo Magma.

Si chiama ‘Dialogo al femminile’ l’incontro in calendario venerdì, alle 16.30 al centro pastorale don Bosco: oltre a Capponi, Tizzi e Pigliapoco, a prendere la parola saranno Vanna Menco, managing director di ‘Prosilas’, Kety Paglialunga dell’associazione ‘I bambini delle fate’, l’ex agente della Polizia di Stato Annarita Priori e Maria Paola Vecchione dello sportello Amare.

"Discuteremo – ha chiarito la Tizzi – della donna nel mondo del lavoro, dalla maternità alla difficoltà di fare impresa fino alle varie esigenze lavorative, come conciliare il tempo dedicato ai figli e al lavoro e i diritti che spesso vengono calpestati". "É importante che le donne possano raccontare le loro storie – le parole di Elisa Giusti – confrontarsi e dialogare in modo da avere coraggio per affrontare le difficoltà che stanno combattendo da sole. Da gennaio sono 77 le donne che si sono rivolte al servizio, 23 a Civitanova".

L’appuntamento del giorno dopo è in città alta, dove l’arte e la cultura saranno protagoniste alla chiesa di Sant’Agostino con una galleria fotografica – ‘Parlando con voi’ – che racconta le donne con disabilità.

"Un’anteprima nazionale – ha specificato il curatore Enrico Lattanzi – con trenta fotografe di livello internazionale". Nel contempo, alle 17.30, spazio alla presentazione del libro ‘Diverrai diamante’ di Sergio Santinelli, il cui incasso sarà devoluto all’associazione per la Distrofia muscolare.

"Questi momenti di riflessione rientrano nell’ambito di Civitanova Città con l’Infanzia – ha dichiarato l’assessore Capponi – e sono occasioni di riflessione ed input su temi di chiaro interesse, nonché opportunità per presentare le diverse realtà già presenti nel territorio".