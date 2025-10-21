Due giornate di sport per i 50 anni della Bocciofila

Due giornate di sport per festeggiare i 50 anni della Bocciofila Fontespina.

La prima è stata quella di sabato scorso, quando si sono tenute le gare a coppie alle quali hanno preso parte 32 atleti, tutti giocatori che già hanno gareggiato per la stessa società civitanovese nel corso degli anni. Questa la classifica finale: prima classificata è risultata la coppia composta da Francesco Tosoni e David Torresi, seguita dal duo Luca Sabbatini e Luca Gelosi, mentre in terza posizione sono arrivati a pari merito il duo di Fernando Rosati-Valentino Aleandri e quello formato da Marco Sabbatini e Dante D’Alessandro. L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorità politiche e sportive, tra cui il neo presidente nazionale Fib Roberto Favre, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni con la consigliera comunale Paola Fontana. Il giorno seguente si è svolto, invece, il trofeo "B-Chem" in ricordo di Beniamino Bernardi. La competizione era parte del Circuito Ranking Nazionale di Alto livello. Alle 9 si è dato inizio alle gare e sono approdati alle finali 8 atleti: Andrea Cappellacci, Moreno Capponi, Marco Sabbatini, Fernando Rosati, Marco Principi, Gabriele Marinelli, Marco Luraghi e Luca Capponi. Un numeroso pubblico ha assistito dagli spalti. A trionfare è stato Gabriele Marinelli, seguito da Marco Principi (secondo posto) Moreno Capponi e Marco Luraghi (terzo posto). Anche in questo caso, erano presenti vari amministratori, tra cui il vicesindaco Claudio Morresi, nonché esponenti del mondo sportivo e della Fib. Partecipe anche Maurizio Bernardi della B-Chem a cui va il ringraziamento del presidente della Bocciofila Fontespina, Giuseppe Pasquali, per aver "permesso l’organizzazione di questo speciale Trofeo che ha visto la partecipazione dei più alti e prestigiosi atleti di bocce".

f. r.