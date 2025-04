Due giorni a tutta musica con l’accademia Lizard

Torna al cineteatro Italia il contest dell’accademia musicale Lizard di Macerata, con una sesta edizione dedicata agli anni ’90 e 38 band coinvolte. Tre le categorie selezionate dal centro culturale Crescendo Aps: la prima dai 15 ai 25 anni, la seconda dagli 8 ai 14 e la terza rivolta agli over 25. La giuria di qualità (con il compositore e chitarrista Silvio Catalini; il docente di corsi avanzanti di Audio Engineering, Stefano Lelii; il percussionista Alessandro Svampa) assegnerà per ogni categoria il premio di 500 euro; la giuria popolare, formata dal pubblico, decreterà i vincitori dei buoni acquisto degli sponsor. Poi altri premi per i singoli più meritevoli. In supporto anche il coro dei docenti con Sarah Castro, Irene Laslo, Massimo Gerini, Leonardo Frezzotti. Si parte oggi alle 21.15 con la prima categoria da 15 a 25 anni, domani alle 17.30 con i partecipanti da 8 a 14 anni e alle 21.15 con le band della terza categoria, gli over 25, e dei vincitori decretati nel pomeriggio e nella serata precedente. Ingresso: 10 euro intero, 5 ridotto per i bambini fino a 6 anni. Il biglietto della prima serata dà diritto all’ingresso ridotto per la seconda, prevendita in via Ghino Valenti, 57/A, Macerata e con il versamento di un euro per biglietto. "Si confermano le finalità educative del contest – dichiara Massimo Liverotti, direttore dell’Accademia Lizarde e direttore artistico del Contest – come la sana competizione e il fare gruppo". Uno spazio sarà dedicato all’esibizione dei ragazzi di "Polivocalità" seguiti dal cantautore Leonardo Frezzotti (Fritz) che eseguiranno "Isn’t she lovely" di Stevie Wonder solo con le loro voci.

Martina Di Marco