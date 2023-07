Due giorni a tutta musica È l’ora del Mood Festival

È partito il countdown per la nona edizione del Mood Festival, sempre a cura del collettivo Demood, pronto a far ballare gli amanti della musica che arriveranno da tutta Europa. Oggi e sabato il Castello della Rancia di Tolentino si accende: i dj ospiti includono nomi di spicco della scena nazionale e internazionale, come Ben Klock, il re del Berghain e Klaus, founder del progetto Wanderlust Vision e tanti altri artisti. Il tutto con laser show, visual mapping e ledwall. Confermata poi la mission "No Mood 4 Plastic", arricchita ora dalla collaborazione appena nata con Acqua Alma. I partecipanti potranno, infatti, bere acqua spillata al momento gratuitamente ed effettuare il refill. Inoltre, come ogni anno, saranno utilizzati bicchieri e cannucce biodegradabili e bracciali realizzati in materiali riciclati. Per confermare l’impegno in materia di sostenibilità, per il MF23 si aggiungono anche nuove collaborazioni: con Cosmari per la raccolta differenziata; con la cooperativa sociale Artemista, finalizzata all’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, per la pulizia delle aree interessate dal festival e infine Labware che permetterà di rilasciare scontrini in carta ecologica e installerà gli innovativi dispositivi per la gestione di ordini e pagamenti. Le porte del castello si apriranno dal tramonto all’alba, con allestimenti che stupiranno il pubblico. Previsto anche un doppio stage che permetterà di vivere esperienze diverse all’interno della programmazione 2023; ad esempio Tigamaro Academy metterà anche a disposizione i propri dispositivi VR (realtà virtuale) per far entrare in contatto tutto il popolo del Mood con la sua realtà innovativa, mentre Light Steal, rivenditore di sneakers, strutturerà challenge a favore dei partecipanti del festival. Per il programma completo e i biglietti: www.moodfestival.it.